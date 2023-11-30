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Freewrite Traveler - это портативная пишущая машинка, которую можно взять с собой в кафе и позже экспортировать свои записи в Google документы. Новая модель Freewrite Traveler имеет корпус, полностью выполненный из прозрачного пластика, что позволяет увидеть внутреннюю работу устройства и создает ретро-шарм в версии Ghost Edition. Единственным недостатком прозрачных колпачков клавиш является затруднение чтения надписей на них. Раскладку клавиатуры можно изменить программно на QWERTZ, хотя надписи на мембранной клавиатуре остаются QWERTY, а раскладка ISO отсутствует. Технически Ghost Edition соответствует модели Freewrite Traveler, доступной уже некоторое время, но новая версия сосредоточена преимущественно на непрерывном письме без отвлечений. Для этого Freewrite Traveler оснастила 5,5-дюймовым дисплеем E Ink, который отлично читается даже при прямых солнечных лучах.
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Устройство весом около 700 граммов работает от аккумулятора до четырех недель при работе по 30 минут в день и заряжается через USB-C. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, письменные тексты могут быть автоматически загружены в облако и управляться через почтовый ящик Freewrite. Однако, пользователи, желающие загружать и редактировать тексты непосредственно в Freewrite Traveler, должны приобрести платную подписку на Freewrite Plus.
Freewrite Traveler Ghost Edition теперь доступен на официальном сайте производителя по цене 599 долларов США. Так как для специального издания выпущена только одна партия, оно будет доступно, пока есть в наличии. Для сравнения, обычная версия Freewrite Traveler с белым корпусом стоит 449 долларов.