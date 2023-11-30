Ghost Edition Freewrite Traveler имеет ретро-стиль, поскольку устройство имеет прозрачный пластиковый корпус и даже колпачки клавиш прозрачны.

Freewrite Traveler - это портативная пишущая машинка, которую можно взять с собой в кафе и позже экспортировать свои записи в Google документы. Новая модель Freewrite Traveler имеет корпус, полностью выполненный из прозрачного пластика, что позволяет увидеть внутреннюю работу устройства и создает ретро-шарм в версии Ghost Edition. Единственным недостатком прозрачных колпачков клавиш является затруднение чтения надписей на них. Раскладку клавиатуры можно изменить программно на QWERTZ, хотя надписи на мембранной клавиатуре остаются QWERTY, а раскладка ISO отсутствует. Технически Ghost Edition соответствует модели Freewrite Traveler, доступной уже некоторое время, но новая версия сосредоточена преимущественно на непрерывном письме без отвлечений. Для этого Freewrite Traveler оснастила 5,5-дюймовым дисплеем E Ink, который отлично читается даже при прямых солнечных лучах.

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Устройство весом около 700 граммов работает от аккумулятора до четырех недель при работе по 30 минут в день и заряжается через USB-C. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, письменные тексты могут быть автоматически загружены в облако и управляться через почтовый ящик Freewrite. Однако, пользователи, желающие загружать и редактировать тексты непосредственно в Freewrite Traveler, должны приобрести платную подписку на Freewrite Plus.

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Freewrite Traveler Ghost Edition теперь доступен на официальном сайте производителя по цене 599 долларов США. Так как для специального издания выпущена только одна партия, оно будет доступно, пока есть в наличии. Для сравнения, обычная версия Freewrite Traveler с белым корпусом стоит 449 долларов.