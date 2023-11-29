Сообщается, что Apple не смогла разработать собственный модем 5G и откажется от дальнейших попыток.

В течение последних четырех лет Apple активно работает над разработкой собственных модемов 5G после приобретения модемного подразделения у Intel. Однако, из-за некоторых препятствий, компания пока не смогла успешно внедрить свои модемы. Одной из причин задержки стала судебная баталия между Apple и Qualcomm. Это спор о патентах и лицензировании, который затянулся на некоторое время и мешал прогрессу компании. Вторая причина заключается в том, что Apple еще не готова представить работоспособный продукт на рынок.

реклама

Недавно появились слухи, распространяемые южнокорейским блогом, который обычно известен своей достоверностью. Они утверждают, что Apple решила отложить свой проект модемов 5G на неопределенный срок и, возможно, даже закрыть его. Однако, стоит отнестись к этой информации с некоторым скептицизмом. Модем Apple 5G должен был быть представлен одновременно с выпуском iPhone SE 4, который, предположительно, появится на рынке в 2025 году. Тем не менее, даже после этого, девятнадцатое поколение iPhone, вероятно, все еще будет использовать модемы Qualcomm 5G.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на эти слухи, есть некоторые факты, которые говорят в пользу продолжения работы Apple над своими модемами 5G. Компания уже заключила "многомиллиардную" сделку с Broadcom на производство компонентов 5G. Это указывает на то, что Apple не планирует покидать рынок модемов и все еще стремится к разработке собственных продуктов. В конечном итоге, можно только ждать официального заявления от Apple, чтобы получить более точную информацию о будущем их модемов 5G.