Pika 1.0 — это крупное обновление продукта, включающее новую модель искусственного интеллекта, способную создавать и редактировать видео.

Последние несколько лет всеобщее внимание приковано к росту и развитию искусственного интеллекта, что заметно во всем мире. Бренды смартфонов не остались в стороне и стали выпускать устройства с функциями ИИ. По слухам, в ближайшем будущем потребители смогут увидеть смартфоны, оснащенные передовыми ИИ-технологиями. На фоне всех этих событий Pika - стартап, занимающийся разработкой платформы на основе искусственного интеллекта для редактирования видео, сегодня официально объявил о запуске своего продукта. Pika 1.0 - мощный инструмент с искусственным интеллектом.

реклама

Pika 1.0 - это значительное обновление продукта, включающее новую модель ИИ, способную создавать и редактировать видео в различных стилях, таких как 3D-анимация, аниме, мультфильмы и кинематография. Пользователи смогут воплотить свои идеи в жизнь, позволив ИИ создать видео на их основе. Видео с ИИ будет содержать титры, статичные изображения и даже видео. Как сказано в блоге компании, они видят Pika как возможность дать каждому возможность стать режиссером своих собственных историй и раскрыть творческие способности в каждом. С помощью Pika 1.0 пользователи также смогут изменять стиль ИИ-персонажей, заниматься редакцией в соответствии со своими предпочтениями и многое другое. Необходимо будет лишь ввести идеи и получить видео с ИИ, созданное по запросу. Pika 1.0 станет доступным пользователям онлайн и в Discord начиная с сегодняшнего дня.