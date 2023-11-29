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СтарыйДед
Pika Labs официально запускает инструмент Pika 1.0 AI Generator Tool
Pika 1.0 — это крупное обновление продукта, включающее новую модель искусственного интеллекта, способную создавать и редактировать видео.

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Последние несколько лет всеобщее внимание приковано к росту и развитию искусственного интеллекта, что заметно во всем мире. Бренды смартфонов не остались в стороне и стали выпускать устройства с функциями ИИ. По слухам, в ближайшем будущем потребители смогут увидеть смартфоны, оснащенные передовыми ИИ-технологиями. На фоне всех этих событий Pika - стартап, занимающийся разработкой платформы на основе искусственного интеллекта для редактирования видео, сегодня официально объявил о запуске своего продукта. Pika 1.0 - мощный инструмент с искусственным интеллектом. 

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Pika 1.0 - это значительное обновление продукта, включающее новую модель ИИ, способную создавать и редактировать видео в различных стилях, таких как 3D-анимация, аниме, мультфильмы и кинематография. Пользователи смогут воплотить свои идеи в жизнь, позволив ИИ создать видео на их основе. Видео с ИИ будет содержать титры, статичные изображения и даже видео. Как сказано в блоге компании, они видят Pika как возможность дать каждому возможность стать режиссером своих собственных историй и раскрыть творческие способности в каждом. С помощью Pika 1.0 пользователи также смогут изменять стиль ИИ-персонажей, заниматься редакцией в соответствии со своими предпочтениями и многое другое. Необходимо будет лишь ввести идеи и получить видео с ИИ, созданное по запросу. Pika 1.0 станет доступным пользователям онлайн и в Discord начиная с сегодняшнего дня.

#искусственный интелект #discord #искусственный #discord nitro #искусственный ителлект #pika
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