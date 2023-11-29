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СтарыйДед
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
Это тот же чипсет, что и Dimensity 8300, но с некоторыми изменениями, специально для Xiaomi/Redmi.

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Завтра важное событие ожидает компанию Xiaomi: она представит новые модели Redmi K70, Redmi Book16 (2024) и Redmi Buds 5 Pro. Известно также, что Xiaomi ведет работы над смартфоном Xiaomi Civi 4. Его предшественник был выпущен в мае текущего года.

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В сентябре в базе данных GSMA IMEI появилась информация о смартфоне с номером модели 24031PN0DC. Ряд зарубежных источников предположили, что речь идет о модели Xiaomi Civi 4. Однако после этого не появлялось сообщений или даже слухов о данной модели. Недавно же информатор под ником Anvin упомянул в своем сообщении, что этот смартфон может быть оснащен чипсетом Dimensity 8300-Ultra. Такой же процессор планируется установить в смартфон Redmi K70E. Для тех, кто не в курсе, это аналогичный чипсет Dimensity 8300, но с изменениями, характерными для устройств Xiaomi/Redmi. Аналогичная ситуация была и с чипсетом Dimensity 8200 Ultra, который использовался в модели Civi 3. По словам другого информатора - Smart Pikachu, новинка Xiaomi Civi 4 получит улучшенную переднюю камеру и заднюю основную камеру Omnivision.

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Остальные характеристики Xiaomi Civi 4 пока остаются тайной, но номер модели "2403" позволяет предположить, что компания может выпустить этот телефон в марте следующего года. Ожидается, что, аналогично предыдущим моделям Civi, Civi 4 будет ориентирована на женскую аудиторию.

#смартфон 2023 #смартфон 2024 #xiaomi civi #xiaomi civi 4
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