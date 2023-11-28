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СтарыйДед
Ютубер ETA Prime представил первый мини-ПК на базе AMD Ryzen Z1
Изначально AMD заявила, что разработала серию Ryzen Z1 специально для игровых ноутбуков.

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Ютубер с ником ETA Prime раскрыл секрет о новом мини-ПК, который работает на основе APU AMD Ryzen Z1. Ранее он был доступен только для ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Изначально AMD заявила, что разработала серию Ryzen Z1 специально для игровых ноутбуков. Хотя Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme в большинстве случаев являются копиями Ryzen 5 7540U и Ryzen 7 7840U, AMD изменила их напряжение с целью повысить энергоэффективность и время автономной работы. Возможно, для устройства, питающегося от сети, такого как мини-ПК, эти изменения не имеют смысла. Однако ютубер ETA Prime предполагает, что производители игровых переносимых компьютеров начали использовать Ryzen Z1 в своих мини-ПК из-за низкой популярности APU по сравнению с более мощным Ryzen Z1 Extreme. Кроме того, ютубер добавляет, что безымянный производитель мини-ПК надеется в конечном итоге выпустить на рынок и SKU на основе Ryzen Z1 Extreme.

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Кроме того, ETA Prime отмечает, что этот безымянный мини-ПК использует оперативную память со скоростью 5600 МТ/с, что ниже, чем эквивалентная скорость ASUS ROG Ally - 6400 МТ/с. Таким образом, первый будет обеспечивать более низкую производительность памяти, что в некоторых случаях может отразиться на игровой производительности. Однако дополнительные функции охлаждения мини-ПК должны позволить Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme работать с более высоким TDP, чем игровые ноутбуки. Пока дата выпуска и цены не объявлены, но ETA Prime отмечает, что проект может начаться с привлечения средств через Indiegogo. Дополнительно, мини-ПК Ryzen Z1 будет включать следующие порты: - 1x разъем 3,5 мм; - 1x DC-in; - 2x HDMI; - 1x RJ45 Gigabit Ethernet; - 4x USB Type-A; - 1x USB Type-C. 

#мини-пк #системный блок #игровая #мини-компьютеры #игровая идустрия
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