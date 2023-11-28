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СтарыйДед
IKEA раскрывает новые подробности о датчиках умного дома PARASOLL, VALLHORN и BADRING
Запуск датчиков умного дома IKEA PARASOLL, VALLHORN и BADRING подтвержден в Великобритании, Швеции и Германии в 2024 году.

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Шведская компания IKEA анонсировала выпуск новых умных датчиков для дома PARASOLL, VALLHORN и BADRING. Эти инновационные устройства были обнаружены еще в этом году в документации Федерального коммуникационного комиссионного агентства (FCC) и были подтверждены IKEA в официальном пресс-релизе, который случайно просочился в октябре.

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Датчик PARASOLL разработан для установки на окнах и дверях и предназначен для оповещения о проникновении в помещение или случайном оставлении их открытыми. Компания также отметила, что этот датчик может использоваться в сочетании с умным освещением, автоматически включая или выключая его при открытии или закрытии двери. В свою очередь, беспроводной датчик движения VALLHORN может активировать освещение с настройками различных цветов и яркости. IKEA также сообщила, что он предназначен как для внутренних, так и для внешних помещений, и может одновременно управлять до десяти источниками света. Наконец, датчик утечки воды BADRING также предупреждает об утечке с помощью встроенного сигнала тревоги или уведомлений на мобильном устройстве.

Все новые умные датчики используют технологию Zigbee и должны быть подключены к центральному устройству DIRIGERA для дистанционного управления через мобильное приложение IKEA Home или для взаимодействия с другими умными устройствами дома. Доступные для приобретения в январе, PARASOLL и VALLHORN будут стоить €9,99. BADRING поступит в продажу в апреле, и цена его пока не была подтверждена, но IKEA обещает, что каждая модель будет стоить менее 15 евро, с ожидаемым ценовым диапазоном для датчика утечки воды от €10 до €15.

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