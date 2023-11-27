Компания также подтвердила, что смартфон будет с оперативной памятью LPDDR5X объемом 24 ГБ и внутренней памятью UFS4.0 объемом 1 ТБ.

OnePlus представит свое последнее флагманское устройство — смартфон OnePlus 12 в следующем месяце, а накануне были представлены практические изображения устройства в трех разных цветах. Также было подтверждено, что устройство получит вариант с памятью объемом 24 ГБ/1 ТБ.

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Смартфон OnePlus 12, который скоро будет выпущен, будет доступен в трех цветах: зеленом, белом и черном. Обнародованные практические изображения дают нам лучшее представление о том, как устройство будет выглядеть в руке. Прежде всего отметим, что устройство имеет премиальный дизайн и внешне похоже на своего предшественника. Модуль камеры, в отличие от предыдущего, имеет тот же цвет, что и его корпус, в то время как предыдущий OnePlus 11 имел только черный модуль камеры для всех своих цветовых вариантов. Вариант зеленого цвета имеет заднюю панель с узорами, вариант белого цвета — заднюю панель из прозрачного стекла, а вариант черного цвета — заднюю панель с текстурированной кожей.

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Как уже упоминалось, бренд также официально подтвердил, что устройство будет с оперативной памятью LPDDR5X объемом 24 ГБ и внутренней памятью UFS4.0 объемом 1 ТБ. OnePlus официально представит свое флагманское устройство 5 декабря 2023 года в Китае, на следующий день после празднования 10-летия бренда.