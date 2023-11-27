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СтарыйДед
Выпущен мини-ПК Minisforum NAG6 с процессором Intel i9 12900H c 14 ядрами и 20 потоками
Также у него имеется видеокарта RX 6600M с 8 ГБ памяти GDDR6, которая набрала 7926 баллов в тесте Time Spy

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Новый мини-ПК EliteMini UM780 XTX компании Minisforum с процессором AMD Ryzen 7 7840HS уже доступен на мировом рынке, и он обещает быть настоящей находкой для тех, кто ищет мощный и компактный компьютер. Недавно бренд выпустил еще одну модель, Minisforum NAG6, на базе процессора Intel i9 и выделенной графической карты, и она обещает быть настоящим монстром в мире мини-ПК.

Minisforum NAG6 имеет в своем арсенале процессор Intel Core i9-12900H с 14 ядрами и 20 потоками, что делает его идеальным выбором для выполнения самых требовательных задач и игр. Видеокарта RX 6600M с 8 ГБ памяти GDDR6 набрала впечатляющие 7926 баллов в тесте Time Spy, что подтверждает ее способность обрабатывать графические задачи на высоком уровне.

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Память также не является проблемой для NAG6, так как он поддерживает двухканальную память DDR4 и имеет слоты для быстрых твердотельных накопителей. Если нужно будет больше места для хранения, можно добавить два 2,5-дюймовых диска и значительно увеличить объем памяти. Однако чтобы все эти мощные компоненты работали на полную мощность, необходимо поддерживать оптимальную температуру. Minisforum NAG6 оснащен четырьмя вентиляторами, которые обеспечивают достаточное охлаждение системы, чтобы предотвратить перегрев и обеспечить стабильную работу. Что касается портов, этот мини-ПК предлагает различные опции, включая HDMI, USB-C и Ethernet.

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И, наконец, стоит обратить внимание на цену. Базовая модель Minisforum NAG6 доступна по цене 4599 юаней (примерно 57 000 рублей). Учитывая его мощность и функциональность, это предложение выглядит довольно привлекательным для тех, кто ищет высокопроизводительный мини-ПК.

#amd ryzen #мини-пк #системный блок #amd ryzen 7 #мини-компьютеры #мини компьютер
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