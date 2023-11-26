Виден огромный восьмиугольный модуль камеры на задней панели с четырьмя датчиками камеры и огромным светодиодным модулем вспышки.

Успех предстоящего Oppo Find X7 Pro в значительной степени зависит от огромного количества утечек, которые позволили раскрыть детали его камеры. Oppo Find X7 Pro будет оснащен двумя телеобъективами в стиле перископа и уникальным широкоугольным датчиком, который впервые появится в смартфоне. Согласно последним утечкам из Weibo, камера не будет единственной потрясающей особенностью серии Find X7.

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На реальных изображениях Oppo Find X7 Pro виден огромный восьмиугольный модуль камеры на задней панели. Производителям корпусов придется поработать, чтобы убрать заметное выпуклое пространство. Вместе с тем, там размещены не менее четырех датчиков камеры и огромный светодиодный модуль вспышки. К сожалению, точные спецификации камеры Oppo Find X7 Pro до сих пор остаются тайной. Oppo снова сотрудничает с Hasselblad, чтобы внедрить в серию Find X7 то, что они называют «HyperTone 2024». Вероятно, это станет главным элементом маркетинговой стратегии Oppo, которая уже ориентирована на камеры, вокруг серии Find X.

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Основанный на MediaTek Dimensity 9300, Oppo Find X7 уже вызвал огромный ажиотаж в Geekbench, опередив смартфоны на Snapdragon 8 Gen 3. Если ориентироваться на предыдущие релизы, то Find X7 Pro, вероятно, в свою очередь присоединится к команде Qualcomm, обладающей лучшими возможностями и функционалом, чтобы справиться со значительной вычислительной мощностью MediaTek.