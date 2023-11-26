На рендере изображен телефон с цилиндрическим модулем камеры, идентичным такому же как у Huawei Nova 11, но расположение камеры немного отличается.

Недавно в интернете появились утечки 3D-рендеринга смартфона Huawei, которые заставили задуматься, что это может быть - Nova 12 Ultra или P70. Рендеры показывают значительное сходство с Huawei Nova 11, но с добавлением флагманских функций, которые вызывают некоторую путаницу. На картинке изображен телефон с цилиндрическим модулем камеры, точно таким же, как у Huawei Nova 11. При этом местоположение камеры немного отличается от предыдущих моделей Nova. На правой стороне телефона располагаются три клавиши: регулятор громкости и кнопка питания красного цвета. Углы округлены, а боковые стороны не слишком изогнуты. Интересно, что на модуле камеры присутствует логотип XMAGE, который в настоящее время является эксклюзивом для флагманских смартфонов Huawei серии P. Это вызывает предположения о том, что это может быть Huawei P70. Однако даже источник, который опубликовал рендеры, неуверен в этой возможности.

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А совсем недавно появилось ещё одно изображение смартфона Huawei Nova 12, который демонстрирует совершенно другую конфигурацию камеры, если сравнивать с прошлыми утечками. Однако учитывая, что это всего лишь предварительные рендеры, дизайн телефона все еще может быть изменен. Еще более запутывающим является слух о том, что Nova 12 Ultra может иметь несколько дополнительных функций, включая возможности обработки изображений XMAE. Только время покажет, является ли данный рендер Huawei Nova 12 Ultra или Huawei P70.