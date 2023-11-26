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СтарыйДед
YouTube представляет Playables, сервис для премиум-пользователей с аркадными играми
Playables — это отдельный раздел в приложении YouTube или на веб-сайте для ПК, который позволяет пользователям играть в аркадные игры, не загружая ничего.

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YouTube представляет новую функцию под названием Playables, которая призвана заинтересовать пользователей и подписаться на платный сервис Premium. Playables – это отдельный раздел в приложении YouTube или на веб-сайте для ПК, в котором пользователи могут играть в аркадные игры без необходимости их загрузки. По входе в Playables, у пользователей есть выбор из двух вкладок: «Домой» и «Обзор». Вкладка «Домой» показывает список игр, в которые недавно играли, а также подборку популярных игр. В свою очередь, вкладка «Обзор» предлагает больше разнообразия игр, из которых на данный момент доступно около 37.

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Одним из ключевых преимуществ Playables является возможность играть во все игры прямо в приложении или на веб-сайте YouTube без необходимости загрузки. Это облегчает начало игры для пользователей, делая процесс быстрым и безотказным. В настоящее время Playables находится на стадии бета-тестирования и доступна лишь ограниченной группе пользователей с подпиской Premium. Тем не менее, YouTube планирует постепенно расширять доступ к Playables в следующие месяцы. Начальный выбор игр на Playables включает такие популярные игры, как Angry Birds Showdown, Brain Out и Daily Solitaire. В будущем ожидается, что YouTube добавит ещё больше игр в библиотеку.

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YouTube не первый стриминговый сервис, предлагающий своим подписчикам аркадные игры. Netflix представил собственную игровую аркаду в ноябре 2021 года, но она не получила значительной популярности. YouTube планирует продолжать предлагать Playables до 28 марта 2024 года, после чего компания оценит его эффективность и примет решение о дальнейшей судьбе функции. Если Playables станет популярной, она может стать постоянным элементом платформы.

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