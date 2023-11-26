AMD Ryzen Threadripper 7980X появился на PassMark и сразу же опередил все чипы EPYC и Xeon на своем пути, уступив только SKU Threadripper PRO 7000

Совсем недавно прошли тесты на производительность процессоров серии Threadripper PRO 7000, и новые ЦП с легкостью заняли лидирующие позиции в таблице набора тестов базы данных CPU Mark.

Однако теперь появился еще один процессор AMD Ryzen Threadripper 7980X, который был специально разработан для розничной торговли. В результате он оставил яркий след, что и следовало ожидать от продукта Team RED - мощного чипа для высококлассных (HEDT) настольных ПК со 64 ядрами и 128 потоками на базе технологии Zen 4. Итоговый показатель процессора 7980X составил 137 775, что позволило занять третью позицию в рейтинге CPU Mark и превзойти все CPU, связанные с Xeon.

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Новый AMD Ryzen Threadripper 7980X настолько мощный, что он превосходит множество серверных чипов EPYC. Даже несмотря на то, что в EPYC 9654 установлены 96 ядер и 192 потока вычислительных возможностей, Threadripper 7980X способен одержать победу. Этот процессор имеет базовую тактовую частоту 3,2 ГГц, а в режиме Boost поднимается до впечатляющих 5,1 ГГц. Для такого типа чипа это более чем достаточно. Благодаря кэшу L3 объемом 256 МБ и TDP 350 Вт, AMD с гордостью называет Threadripper 7980X самым мощным чипом HEDT в мире.

Еще только одна модель Ryzen Threadripper 7980X прошла тесты на производительность PassMark, поэтому есть некоторая погрешность. Однако результаты на данном сайте тестирования не подвержены сильным колебаниям.

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Если сравнивать AMD Ryzen Threadripper 7980X с его ближайшим предшественником для розничной торговли, разница поражает. Threadripper 3990X, представляющий собой чип Zen 2 2020 года, был последним достижением компании AMD. Разница в производительности между 7980X и 3990X составляет внушительные +70,2% при том же количестве ядер и потоков, что делает новый процессор настоящим лидером. Стоит отметить, что цена за процессор Storm Peak составляет 4999 долларов США.