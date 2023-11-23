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СтарыйДед
Механическая клавиатура от FiiO для аудиофилов оснащена встроенными усилителями для наушников
Она имеет 81-клавишную раскладку (75%) и желтые клавишные переключатели Gateron G Pro 3.0 с возможностью горячей замены.

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FiiO, известная своими высококачественными наушниками IEM, портативными музыкальными плеерами и ЦАП/усилителями, применила свой огромный опыт в области аудио для создания нового продукта – механической клавиатуры KB3 HiFi с встроенными аудиовозможностями HiFi. Эта свежая разработка позволяет принимать цифровой звук через USB и выводить его через пару разъёмов для наушников благодаря встроенному ЦАПу и усилителям. Включающий в себя по паре ЦАП Cirrus Logic CS43131 и малошумящие операционные усилители SGM8262 поддерживается звук с разрешением 32 бит/384 кГц и DSD256. С выходной мощностью 550 мВт KB3 легко управляет наушниками аудиофильского уровня с высоким сопротивлением, а также обеспечивает высокое качество звучания настольных колонок. KB3 оснащена двумя выходами для наушников, 3,5 мм и 4,4 мм.

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Кроме того, клавиатура KB3 обладает рядом других преимуществ. Она комплектуется желтыми переключателями Gateron G Pro 3.0 с срабатывающим усилием 50 ± 15 гс и прозрачными колпачками клавиш, охватывающими 75% всей поверхности, что делает ее идеальным выбором для работы и игр. Переключатели также поддерживают горячую замену, а встроенная RGB-подсветка и поддержка популярного программного обеспечения для настройки клавиш VIA облегчают индивидуальную настройку.

Корпус, созданный из магниево-алюминиевого сплава с многослойной структурой для поглощения ударов и снижения шума, обеспечивает надежную защиту и улучшенное качество звука. Регулировка громкости осуществляется с помощью плавного регулятора, а поддержка операционных систем Windows и Mac обеспечивает удобство использования с компьютерами.

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KB3 доступна в трех версиях на AliExpress: проводная версия без переключателей и клавиш за 129 долларов США, полностью собранная проводная версия за 149 долларов США и беспроводная версия без ЦАПа и усилителя за 129 долларов США.

#клавиатура #механическая клавиатура #беспроводная клавиатура #механическая #механическая клавиатура с подсветкой
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