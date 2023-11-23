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СтарыйДед
Последнее обновление *Instagram* позволяет загружать Rells в память смартфона
Эта функция будет предлагать возможность загрузки видео, аналогичную YouTube Premium.

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Зависимость от социальных сетей продолжает расти с каждым днем. Многие из нас проводят большую часть своего времени, просматривая различные видео, такие как Reels, TikTok и Shorts. Однако эта привычка может вызывать некоторые проблемы в ситуациях, когда Интернет недоступен, или нехватка трафика в своих интернет-пакетах. Но теперь есть простое решение: загрузка Reels в память смартфона. Генеральный директор "Instagram - проекта Meta Platforms Inc., чья деятельность в России запрещена", Адам Моссери, объявил о том, что Instagram внедряет функцию загрузки для Reels. В соответствии с сообщением Моссери, эта функция будет предоставлять возможность загружать видео, так же, как и сервис YouTube Premium. Пользователи смогут смотреть загруженные видео через приложение, даже если у них нет подключения к Интернету.

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Функция загрузки Instagram Reels очень похожа на функцию загрузки, доступную в YouTube Premium, как уже упоминалось. Вместо занимания места в галерее, видео сохраняются в специальной области приложения. Таким образом, вы сможете получить доступ к сохраненным видео, даже когда находитесь в автономном режиме или не хотите использовать свои данные. Эта функция особенно полезна для тех, кто собирает свои любимые видео в разделе сохраненного контента. К сожалению, несмотря на заявление Моссери, эта функция пока не доступна во всем мире. Вероятно, внедрение функции займет несколько дней, поэтому нет возможности предоставить снимки экрана с данной функции. На самом деле, компания начала позволять пользователям в США загружать Reels еще в июне, и теперь они расширяют эту функцию для пользователей по всему миру. Конечно же, функция загрузки Instagram Reels также вызвала обсуждение вопросов авторских прав. В Instagram принято решение временно отключать звук при загрузке видео с защищенной авторским правом музыкой.

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Однако другая проблема заключается в том, что люди часто крадут видео других пользователей. YouTube и TikTok решили эту проблему, добавив водяной знак с логотипом во время загрузки. Таким образом, пользователи, просматривающие видео на других платформах, смогут видеть имя оригинального владельца контента. Конечно, это не означает, что люди не будут прилагать дополнительные усилия, чтобы скачать видео с других источников. Тем не менее, Instagram, так же как YouTube и TikTok, должен защищать создателей контента.

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