Недавно появлялась информация о том, что Poco F6, как преемник Poco F5, может стать переименованным Redmi K70.

Новости о предстоящей серии смартфонов Poco F6 вызывают все больше интереса у фанатов бренда. По слухам, ожидается, что модели Poco F6 и Poco F6 Pro будут представлены в ближайшем будущем. Однако, недавние утечки информации противоречат предположению о переименовании Poco F6 из Redmi K70, которое ранее было предложено. Согласно последним данным Geekbench, модель с номером 2311DRK48C, которая, вероятно, будет выпущена под названием Redmi K70E, получит международную версию с названием Poco F6 и номером 2311DRK48G. Эта информация подтверждается сертификацией IMDA в Сингапуре.

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Подробный отчет о характеристиках Redmi K70E, который, скорее всего, будут иметь и Poco F6, вызывает интерес. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также емким аккумулятором на 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

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Xiaomi уже начала публикацию тизеров для Redmi K70E на китайском рынке, что свидетельствует о скором запуске этой модели. Однако, выход Poco F6 (Pro) ожидается только в следующем году. С впечатляющими характеристиками и обновленным дизайном, эти устройства обещают быть популярными. И пока точная дата выхода Poco F6 (Pro) неизвестна остается только ждать их появления.