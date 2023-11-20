Xiaomi в своем финансовом отчете за третий квартал 2023 года сообщила о возобновлении роста в этом квартале.

В свежем отчете о финансовых показателях, Xiaomi объявила о восстановлении своего роста в третьем квартале 2023 года. Это первый рост выручки компании за почти два года. Всего за третий квартал 2023 года компания заработала 70,9 млрд юаней общего дохода, а скорректированная чистая прибыль увеличилась до 6,0 млрд юаней, что почти в три раза больше, чем ранее. Благодаря этим результатам, компания смогла показать 0,6% годовой рост и увеличить свою валовую прибыль на 37,4%, достигнув отметки в 16,11 миллиарда юаней. Xiaomi сумела захватить 14,1% долю рынка, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. Компания заняла третье место в мировых поставках, став единственным брендом из топ 3 с ростом по сравнению с предыдущим годом.

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По данным компании, количество активных пользователей MIUI по всему миру установило новый рекорд - 623,1 миллиона в сентябре 2023 года. Также отмечается рост числа подключенных устройств IoT на платформе AIoT Xiaomi, которые увеличились на 25,2% по сравнению с прошлым годом. Для укрепления своей позиции в индустрии технологий резки, Xiaomi увеличила свои затраты на исследования и разработки до 5,0 млрд юаней, что на 22,0% больше, чем в предыдущем году. Компания также планирует увеличить свои инвестиции в исследования и разработки в ближайшие годы.