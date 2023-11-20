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СтарыйДед
ispace объявляет о полете своего первого микровездехода в рамках следующей миссии Hakuto-R
Японская компания, специализирующаяся в области робототехники для космической сферы, ispace, внесла важное заявление о своих планах отправить на Луну второй лунный посадочный модуль Hakuto-R. Основной целью этой миссии будет повторная попытка успешного приземления. И в этот раз будет участвовать микро вездеход, разработанный высококвалифицированными специалистами ispace.

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На прошлой неделе компания ispace объявила о своих планах вторичной попытки отправить свой лунный посадочный модуль Hakuto-R на поверхность Луны к концу 2024 года. Это последовало за неудачной первой попыткой, которая не удалась ранее в этом году. Впрочем, компания настойчиво стремится стать первой японской компанией, способной осуществить посадку на Луну. На этот раз европейский офис ispace работает над созданием микровездехода для Hakuto-R, который будет развернут на лунной поверхности.

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Целью этого вездехода будет законно продать первый фрагмент лунного реголита НАСА. Хотя образец не будет доставлен на Землю и непосредственно передан агентству, право собственности на него официально перейдет от ispace EU к НАСА. Запуск миссии Hakuto-R 2 планируется на зиму 2024 года с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Посадочный модуль все еще находится в процессе разработки, но к этому времени должен быть полностью готов к полету. Вместе с Hakuto-R модулем также будут отправлены еще четыре полезные системы: система электролиза воды, эксперименты по производству пищи и радиационный зонд для отдаленного космоса. На посадочном модуле также будет установлена памятная пластина из сплава вдохновлённая "Хартией Всемирного Века", которая, как полагается, взята из аниме "Гандам". Ровер был построен европейским офисом ispace и получил финансирование от Космического агентства Люксембурга через ЕКА. Вездеход, который будет производить исследование образца для НАСА, разрабатывается шведской горнодобывающей компанией Epiroc AP.

Первый посадочный модуль Hakuto-R был запущен ispace в декабре 2022 года с помощью ракеты Falcon 9. Как и иные компании, ставившие перед собой подобные цели, у ispace была возможность стать первой частной компанией, осуществившей посадку на поверхность Луны. Однако 25 апреля 2023 года связь с посадочным модулем была потеряна и предполагалось, что он был утерян во время посадки. Определенной причиной неудачного запуска ispace стало программное обеспечение, а не аппаратное. В основном посадочный модуль перестал следовать своему альтиметру и начал следовать предварительно запрограммированным значениям. В результате топлива не хватило для посадки на лунную поверхность, что привело к потере модуля.

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Вторая попытка дает больше шансов на успешную посадку, но есть риск пропустить возможность заявить права на первую посадку на Луну, поскольку она финансируется частными источниками. Канун Рождества станет днем, когда ULA планирует отправить свою первую ракету Vulcan из Флориды. На вершине ракеты будет размещен первый лунный модуль Peregrine от Astrobotic, который также стремится приземлиться на Луну.

#falcon 9 #марсоход #космическая миссия #falcon #ispace #миссия на луну #космическая #миссия на марсе
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