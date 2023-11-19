Внутри термоса имеются четыре цветных индикатора, указывающие состояние температуры: ледяной, холодный, теплый и горячий.

Технологический гигант Huawei объединил свои силы с компанией Thermos, чтобы разработать и запустить на рынок Китая инновационный умный термос под брендом Smart Selection. Новинка, известная как Smart Selection Smart Insulated Cup Pro от Huawei, обладает множеством уникальных функций, созданных для комфортного питья горячих и холодных напитков.

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Основной особенностью этой умной чашки-термоса является наличие сенсорного OLED-экрана, который позволяет отслеживать температуру содержимого. Благодаря использованию передовых технологий премиум-класса, термос способен поддерживать оптимальную температуру до шести часов. Это идеальное решение для тех, кто ценит свежесть напитков в течение длительного времени. Устройство обеспечивает превосходную холодо- и теплоизоляцию, гарантируя поддержку температуры и сохранение вкуса в любое время года. Huawei уверяет, что умная чашка-термос предлагает новый интеллектуальный опыт питья, включающий различные режимы и возможность использования приложения Huawei Smart Life для контроля и анализа потребляемой жидкости.

Технология Hongmeng Zhilian, реализованная в данном устройстве, позволяет обмениваться данными через NFC-соединение с совместимыми телефонами Huawei. Пользователи могут использовать приложение для получения персонализированных отчетов о питьевом режиме, что способствует более осознанному и экологичному образу жизни. Температура воды отображается на OLED-экране, который находится на крышке чашки. Четыре цветных индикатора внутри термоса указывают на состояние напитка - ледяной, холодный, теплый или горячий.

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Цена Smart Selection Smart Insulated Cup Pro от Huawei составляет 369 юаней (~4 500 рублей). Пока нет информации о возможности приобретения этого инновационного устройства за пределами Китая.