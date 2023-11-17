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СтарыйДед
Red Magic 9 Pro выйдет с игровым чипом Red Core R2 Pro собственной разработки
Специальный SoC улучшит игровой процесс, предлагая настраиваемые элементы управления, эффекты вибрации, звуковые эффекты, световые эффекты и интеллектуальные алгоритмы распознавания сцен.

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Официальный релиз новой серии Red Magic 9 Pro от Nudia намечен на 23 ноября. Компания активно размещает тизеры, постепенно раскрывая возможности нового смартфона. В своем последнем анонсе Red Magic подтвердила, что 9 Pro будет оснащен собственным игровым чипом Red Core R2 Pro. По словам представителей Red Magic, этот особый чип значительно усовершенствует игровой процесс, предлагая настраиваемые элементы управления, эффекты вибрации, звуковые и световые эффекты, а также интеллектуальные алгоритмы распознавания игровых сцен.

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Ранее опубликованные тизеры уже дали представление об аппаратном обеспечении серии Red Magic 9 Pro. Смартфоны будут оборудованы процессором Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, верный своему игровому назначению, 9 Pro будет иметь RGB-подсветку, включая первый на рынке эффект RGB-подсветки вентилятора и новые игровые плечевые клавиши RGB для улучшенного управления. Устройство будет иметь 6,8-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Что касается камер, ожидается, что 9 Pro будет оснащен задней камерой GN5 OIS на 50 МП и JN1 на 50 МП, а также фронтальной камерой под дисплеем. Аккумулятор в смартфонах Red Magic 9 Pro будет иметь впечатляющую ёмкость 6500 мА*ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Дополнительная информация о смартфоне ожидается в преддверии его официального выхода.

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