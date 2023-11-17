Также упоминается, что OnePlus 12 будет иметь лучший в отрасли показатель 8T LTPO.

Компания-производитель смартфонов OnePlus из Китая готовится представить свой новейший флагман - смартфон OnePlus 12. По информации, подтвержденной самой компанией, ожидается, что устройство будет выпущено на китайском рынке в ближайшее время, а к началу 2024 года оно появится и на мировых рынках. Благодаря утечкам информации, уже сейчас стало известно множество деталей о предстоящем смартфоне, а компания подтвердила некоторые ключевые характеристики.

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Согласно сообщению известного инсайдера Digital Chat Station на платформе Weibo, OnePlus 12 будет обладать широкими функциональными возможностями дисплея. Устройство будет оснащено экраном с разрешением 2K, который получил сертификацию Display Mate A+. Кроме того, необходимо отметить выдающиеся характеристики экрана OnePlus 12 в области защиты глаз и многоимпульсной низкой частоты мерцания. Информатор, отвечая на вопросы пользователей, также сообщил, что компания планирует объявить о выпуске устройства на следующей неделе.

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Также известно, что новый смартфон OnePlus 12 будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Устройству будет присущ высококачественный дисплей X1 OLED LTPO от BOE с разрешением 2K и рейтингом Display Mate A+, а также максимальной яркостью в 2600 нит. У смартфона будет тройная задняя камера, включающая основной модуль Sony LYT-808, перископический телеобъектив на 64 МП и ожидаемый сверхширокоугольный объектив на 48 МП. Зарядное устройство мощностью 100 Вт также будет поддерживаться, согласно сертификации 3C. Скорее всего, в устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 5400 мА*ч.