Отдельные оценки CPU, GPU, MEM и UX составляют 521690 баллов, 911683 баллов, 471340 баллов и 365964 баллов соответственно.

Новая линейка смартфонов OPPO серии Find X7 готовится выйти на рынок, и одно из будущих устройств этой серии уже было замечено в тесте AnTuTu, что еще раз подтверждает его скорый запуск. Смартфон OPPO Find X7, имеющий номер модели «PHZ110», успешно прошел тест AnTuTu и набрал общий балл в 2270677. Более подробные данные показали, что процессор, графический ускоритель, оперативная память и пользовательский интерфейс получили оценки в 521690, 911683, 471340 и 365964 соответственно.

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В базе данных также указан вариант смартфона с объемом оперативной памяти в 16 ГБ, а встроенной памяти емкостью 1 ТБ. Устройство будет оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 9300, который уже официально подтвержден для данной модели. Отметим также, что смартфон будет поставляться с операционной системой Android 14 и будет совместим с оперативной памятью типа LPDDR5T и накопителем UFS 4.0. Его графический ускоритель Immortalis-G720 MC12 поддерживает частоту обновления экрана до 120 Гц. Ранее в базе данных Geekbench была замечена модель смартфона Find X7, которая набрала 2139 и 7110 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. На тот раз также указывался вариант смартфона с 16 ГБ оперативной памяти.

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Серия Find X7 включит в себя обычные модели Find X7 и Find X7 Pro, а ожидается, что смартфон Find X7 Pro будет выпущен в первом квартале 2024 года. Тем не менее, сообщение, опубликованное через AnTuTu в социальной сети Weibo, намекает на то, что модель Find X7 может быть выпущена в ближайшем будущем. Кроме того, есть информация о том, что будущие устройства серии Find X7 будут поддерживать спутниковую связь и будут обладать уникальной камерой HyperTone. Утечка также указывает на наличие в модели "Pro" объектива камеры Sony LYT-900.