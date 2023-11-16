Функция Microsoft Phone Link позволяет пользователям подключать свое мобильное устройство OnePlus к ПК с Windows.

OnePlus провела глобальный запуск своей операционной системы OxygenOS 14, а обновление этих стабильных версий уже доступно для флагманского смартфона OnePlus 11. Кроме множества улучшений и повышения производительности, новый пользовательский интерфейс также включает функцию Microsoft Phone Link, добавленную в специальную версию интерфейса для устройств OnePlus. В OxygenOS 14 присутствуют следующие функции: Smart Cutout, Notes 2.0 и File Dock. С помощью Microsoft Phone пользователь может сопрячь своё устройство от OnePlus с компьютером на Windows еще на этапе первой настройки Windows OOBE (Out Of Box Experience). Главной особенностью этой функции является возможность взаимосвязи между устройствами, которая позволяет работать с любым контентом в любом месте и в любое время.

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Одной из функций является возможность просмотра сообщений и других уведомлений на компьютере с Windows, без необходимости брать в руки мобильное устройство. Пользователи также могут совершать и принимать звонки через подключенный компьютер, а также просматривать историю своих звонков. В области мультимедиа пользователи имеют возможность удобно просматривать все свои фотографии на компьютере, и при необходимости загружать их или перетаскивать в презентации или электронные письма. Ненужные или несоответствующие требованиям фотографии также могут быть удалены из системы.

Наиболее интересно то, что пользователи могут также отображать экран своего телефона на компьютере и использовать его. Все приложения легко доступны и могут быть использованы без проблем.