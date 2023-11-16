Компания провела серию испытаний, чтобы убедить мир, что данное использование возможно в нынешних реалиях.

Усилия по сокращению использования ископаемого топлива уже долго продолжаются в связи с ограниченностью ископаемой энергии и ее присутствием только в определенных местах по всему миру. Однако устойчивое авиационное топливо (SAF), изготовленное из возобновляемых источников, таких как отработанные масла, растительные масла и водоросли, становится одной из лучших альтернатив, разработанных со временем. Некоторое время SAF испытывалось смешиванием с привычным авиационным топливом, чтобы обеспечить его эффективность. Однако компания Rolls-Royce заявила о том, что ее двигатели могут работать на 100% экологически чистом авиационном топливе. Чтобы доказать свою альтернативу миру, Rolls-Royce провела серию испытаний.

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Испытания, проведенные на предприятии Rolls-Royce в Канаде, включали авиационные двигатели Trent 700, 800, 900, 1000, XWB-84, XWB-97, 7000, BR725, а также Pearl 700, 15 и 10X. Испытания закончились полным успехом, и генеральный директор компании, Туфан Эргинбилгич, сделал следующие заявления по этому поводу: "Сообщение о том, что все наши современные двигатели совместимы с 100% SAF, является важным моментом как для Rolls-Royce, так и для авиационной промышленности в целом. Это является убедительным доказательством нашей цели достичь нулевых выбросов к 2050 году и поддерживать клиентов в достижении этой цели".

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SAF, действительно, имеет потенциал для революции в авиационной отрасли и постепенного выхода из употребления обычного топлива для реактивных двигателей. Однако, на данный момент неясно, станет ли SAF основным стандартом. Возможно, при наступлении времени, электрические авиационные двигатели станут более разумным вариантом.