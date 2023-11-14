Предполагается, что устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Компания OnePlus планирует выпустить новый флагманский смартфон OnePlus 12 для китайского и мирового рынков. Номер модели китайского варианта пока неизвестен, однако глобальная версия будет иметь номер модели CPH2581. По слухам, запуск OnePlus 12 в Китае ожидается в конце этого месяца или в декабре.

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Кроме того, глобальный запуск не за горами, так как устройство уже получило различные сертификаты, включая недавно выданный сертификат тестирования CB от Китайского центра сертификации качества (CQC). Этот сертификат подтверждает, что устройство будет поддерживать входное напряжение от 5 В постоянного тока, 2,0 А до 5,0–11 В постоянного тока, 9,1 А через порт USB Type-C. Это означает что он поддерживает зарядку до 100 Вт. Предполагается, что устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт - это впервые для смартфонов OnePlus.

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Кроме того, известно, что OnePlus 12 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony LYT-T808 и 64-мегапиксельной перископической телеобъективом OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом. Согласно сообщениям, глобальный запуск OnePlus 12 ожидается в январе 2024 года, а также предполагается, что OnePlus 12R с процессором Snapdragon 8 Gen 2 будет выпущен одновременно с OP12 под названием OnePlus Ace 3 в Китае.