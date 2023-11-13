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Компания Red Magic объявила о выпуске обновления операционной системы 8.0 для владельцев Red Magic 8 Pro. Согласно сообщению, система будет обновлена с версии Red Magic OS 6.0 до 8.0. Прежде чем загружать обновление, рекомендуется создать резервную копию всех данных, поскольку устройство может нагреться в процессе загрузки. Также рекомендуется дать телефону остыть после игры, чтобы не повлиять на процесс обновления.
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Среди новых и оптимизированных функций можно отметить новую функцию записи игры, плагин питания для плеера, функцию рабочего стола стримера, набор приложений Spotlight, плавающие световые уведомления, настройку экрана блокировки и персонализированную подпись. Также будут представлены новые функции, такие как эффекты перелистывания на рабочем столе, новый режим рабочего стола, новые компоненты и значки рабочего стола.
Обновление будет сопровождаться интеллектуальной функцией быстрого поиска сети, новым интеллектуальным режимом, возможностями интеллектуальной антенны, настройкой системы и новой возможностью настройки формы значков и цветов в рамках персонализации, функцией скрытия приложений и набором номера двумя пальцами для вызова. Оптимизация также включает оптимизацию отображения модуля игры для отдельных настроек игры, сообщений о загрузки и настроек раздела зарядки. Также обновлена библиотека оборудования "Красных дьяволов".