В связке с использованием процессора Dimensity 9300, батарея обеспечивает продолжительность работы вплоть до 8 часов 29 минут.

Компания Vivo, один из ведущих производителей бытовой электроники в Китае, готовится представить на своем внутреннем рынке новую серию смартфонов X100. Несколько часов назад был зарегистрирован в базе данных Xiaobai смартфон X100 Pro, заняв первое место в рейтинге. Ёмкость батареи этого нового устройства составляет 5400 мА*ч, что обеспечивает продолжительность работы вплоть до 8 часов 29 минут. Специалисты связывают такую значительную автономность работы с использованием процессора Dimensity 9300 и оптимизированным пользовательским интерфейсом.

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В базе данных Xiaobai также присутствуют другие недавно выпущенные смартфоны, включая iQOO 12 и Xiaomi 14. Модели iQOO 12 (5000 мА*ч) и iQOO 12 Pro (5100 мА*ч) занимают третье и пятое места в рейтинге, соответственно, с временем автономной работы 8 часов 10 минут и 7 часов 21 минут. Аппараты Xiaomi 14 (4610 мА*ч) и Xiaomi 14 Pro (4880 мА*ч) занимают девятое и семнадцатое места, соответственно, с временем автономной работы 6 часов 57 минут и 6 часов 29 минут.

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Сегодня, 13 ноября 2023 года, компания Vivo представит свою новую линейку смартфонов X100 вместе с умными часами Watch 3 на китайском рынке в 19:00 по местному времени (00:00 по московскому времени ночью с 13 на 14 ноября).