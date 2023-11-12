НАСА приостановит отправку сигналов на свой марсианский флот до 25 ноября из-за соединения Марса с Солнцем.

Марс - одна из удивительных планет Солнечной системы, изучение которой продолжается на протяжении тысячелетий. Начиная с 1990-х годов, флот НАСА MARS, состоящий из международного собрания автоматических космических аппаратов, постоянно осуществляет исследования Марса. Последние сообщения от НАСА информировали о том, что передача командных сигналов космическому флоту марсианских аппаратов будет приостановлена до 25 ноября, начиная с сегодняшнего дня, 11 ноября 2023 года. Причина этого заключается в том, что Земля и Марс окажутся на противоположных полюсах Солнца в течение данного периода. Это своеобразное соединение Марса с Солнцем.

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Однако роботы-исследователи не будут простаивать в течение этих двух недель. Марсоходы НАСА "Perseverance" и "Curiosity" будут продолжать свою работу, отслеживая изменения на поверхности, атмосферные условия и уровень радиации, даже находясь в состоянии покоя. С другой стороны, марсианский квадрокоптер "Ingenuity Mars" будет продолжать исследовать перемещение песчаных дюн с использованием своей цветной камеры. Тем временем "Mars Reconnaissance Orbiter" и "Odyssey Orbiter" будут продолжать осуществлять съемку поверхности Красной планеты.

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Соединение Марса с Солнцем происходит каждые два года. Во время этого явления солнечная корона испускает горячий ионизированный газ, который может препятствовать радиосигналам. Это возможно повлечь за собой непредсказуемое поведение марсианских космических аппаратов.