Apple планирует выпустить два чипа серии M3, которые будут использовать 3-нм технологию на основе уже существующих чипов.

Согласно последнему сообщению Weibo, опубликованному @手机chip达人, Apple планирует выпустить два чипа серии M3, которые будут использовать 3-нм технологию на основе уже существующих чипов M3, M3 Pro и M3 Max. Это вызвало интерес и множество слухов со стороны как средств массовой информации, так и пользователей. На данный момент можно подтвердить, что одна из частей новой серии — M3 Ultra, которая будет сочетать качественную работу с использованием технологии «UltraFusion». Что касается пятого чипа в серии M3, можно предположить, что это будет предыдущая версия Extreme, либо урезанная версия Lite.

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Кроме того, @手机 Chipmaster сообщил на Weibo, что камеры Apple iPhone в настоящее время используют комбинацию сенсора Sony CIS и Sony ISP. Однако Apple работает над разработкой собственного ISP, который планируется выпустить во второй половине 2026 года и будет производиться TSMC. @手机 Chipmaster считает, что с учетом мощи Apple, разработка собственного интернет-провайдера для обработки изображений не является проблемой.

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ISP, или «Процессор сигналов изображения», это устройство, которое используется для обработки выходного сигнала от внешнего датчика изображения. Проще говоря, интернет-провайдеру необходимо улучшить качество обработки изображений, чтобы оно приближалось к уровню обработки человеческим глазом и достигало реалистического эффекта восприятия.