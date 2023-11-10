Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Honor X50i+ с процессором MediaTek Dimensity 6080 SoC и OLED-дисплеем официально представлен в Китае
Он также поставляется с двумя вариантами конфигурации хранилища: 12 ГБ+256 ГБ — 1599 юаней, а 12 ГБ+512 ГБ — 1799 юаней.

реклама

Недавно в сети были раскрыты детали о дизайне модели Honor X50i+ и сообщалось о предстоящем запуске данного устройства 10 ноября. Однако, официальное подтверждение даты до сих пор не было. Тем не менее, похоже, что предыдущие слухи были верными, так как Honor X50i+ был официально представлен на китайском рынке сегодня. Ниже представлена информация о ценах и технических характеристиках этого нового устройства. 

реклама

Смартфон доступен в четырех различных цветовых вариантах: розовом, синем, зеленом и черном. Также имеется два варианта конфигурации памяти для пользователей: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти по цене 1599 юаней, а также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти по цене 1799 юаней. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В его основе лежит мощный процессор MediaTek Dimensity 6080 SoC, который, как упоминалось ранее, работает совместно с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутренней памяти. Устройство функционирует на базе Magic UI, основанной на операционной системе Android 13. Батарея емкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт обеспечивает длительное время автономной работы. Камера с двойным модулем на задней панели включает в себя основной объектив на 108 МП и вторичный объектив на 2 МП. На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Устройство также оборудовано боковым датчиком отпечатков пальцев. 

#смартфон #honor #honor x50 #honor x #honor x50i
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
Показан дизайн смартфонов OPPO Reno 11 Series с чипсетами Dimensity 8200 и Snapdragon 8+ Gen 1
Vivo Y79+ замечен в консоли Google Play с чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
5
DXOMARK опубликовал рейтинг телефонов с лучшими камерами в мире
2
Canon совершила революцию в мире полупроводников – что не так с технологией NIL-литографии
4
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
2
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
2
На видео показали, как Cybertruck пытается проехать по грунтовой дороге
2
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
6
В эксплуатации в России находятся без малого 170 лайнеров «Сухой Суперджет» — ОАК
3
Альтернатива файлового проводника Windows 11 получила серьезное обновление
2
В Южной Корее показали клон российской Арматы – Huyndai Rotem установит в танк ИИ и 130-мм пушку
1
СМИ: пушки российских Т-90 смогут пробить броню танка Abrams
2
Galaxy S24 Ultra протестировали в Geekbench
+
Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч крупнокалиберных миномётных снарядов в течение двух лет
+
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
+
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
14
Lumafield пропустила через томограф оригинальный и поддельные AirPods Pro и показала их отличия
2
Rockstar Games анонсировала Grand Theft Auto 6
+
Платформа Authentick получила инвестиции на сумму $4 млн
+
В Google Maps появиться встроенный чатбот, который поможет лучше ориентироваться на местности
+
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4

Популярные статьи

Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
2
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
12
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
История одного НЕ корпуса
57
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
15
Как сломалась моя Xbox series S
17
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
16
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
7
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31

Сейчас обсуждают

Варда Сукерберг
14:49
Тянет долго китайский президент с Тайванем. Очень долго. Сейчас самое время, когда америкосы украине и израилю помогают. Если еще и Тайвань загорится, америка надломится.
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
BigCar
14:48
Обычный Mid-Tower корпус имеет размеры 42 см ( длина ) на 21 см ( ширина ). В него влезает без проблем 99% комплектующих. Удобная сборка. Хорошее охлаждение. Mini-ITX корпус из этого обзора имеет раз...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
Александр Сарманов
14:46
Да ну конечно, не нужно преувеличивать значение колонки в жизни семьи. Это не тв, это робот-помощник, как только она начнет вещать рекламу, я первый раздолбаю топором на камеру не испытывая ни капли ж...
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
Eppius
14:46
Нищая Румыния отдает последние деньги пиндосам за их железки. Придурки.
Румыния купит у США 54 танка Abrams за 2,53 миллиарда долларов
OgoGoLog
14:41
Где этот трусикер, когда такие забавные новости с Украины идут. Контрнаступа не было все это ИПСО. 70к+ "отключённых" ВСУшников это просто пранк. xD xD xD https://t.me/CorNet_GG/3810
NYT: Создавшие плацдарм под Херсоном голодные солдаты ВСУ жалуются на потери и дефицит снарядов
Павел Мухачев
14:31
Везёт, а мне ещё 13 Android не пришёл
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
Лев корл
14:30
Ну все теперь будет новый вид украинской фауны - бандеровцы - мутанты))))
Украина планирует создать туристическую зону на территории Чернобыля
Китя.
14:30
Новость бред. так как уже сказали что в РФ иностранных активов до хренище. Если их заморозят то РФ еще и плюсе будет.
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
glavhyilo
14:29
вашингтон на тройном шпагате сидит,ещё и яйца тянут тросом.Так влезть могут только пиндосы.
Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое загонял Россию
Игорь Ииии
14:26
Вопрос к тому, что на самом деле будет представлять из себя 8к рязен? Если они будут просто бустанутыми 7к процами (как 14к интолы) то смысла фактически в них не будет. Или если будет доработанное я...
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем