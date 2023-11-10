Он также поставляется с двумя вариантами конфигурации хранилища: 12 ГБ+256 ГБ — 1599 юаней, а 12 ГБ+512 ГБ — 1799 юаней.

Недавно в сети были раскрыты детали о дизайне модели Honor X50i+ и сообщалось о предстоящем запуске данного устройства 10 ноября. Однако, официальное подтверждение даты до сих пор не было. Тем не менее, похоже, что предыдущие слухи были верными, так как Honor X50i+ был официально представлен на китайском рынке сегодня. Ниже представлена информация о ценах и технических характеристиках этого нового устройства.

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Смартфон доступен в четырех различных цветовых вариантах: розовом, синем, зеленом и черном. Также имеется два варианта конфигурации памяти для пользователей: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти по цене 1599 юаней, а также 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти по цене 1799 юаней. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В его основе лежит мощный процессор MediaTek Dimensity 6080 SoC, который, как упоминалось ранее, работает совместно с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутренней памяти. Устройство функционирует на базе Magic UI, основанной на операционной системе Android 13. Батарея емкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт обеспечивает длительное время автономной работы. Камера с двойным модулем на задней панели включает в себя основной объектив на 108 МП и вторичный объектив на 2 МП. На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Устройство также оборудовано боковым датчиком отпечатков пальцев.