HyperTone - это сверхсветовая и теневая система изображения, созданная совместно с компанией Hasselblad.

OPPO, китайский производитель бытовой электроники, официально подтвердил запланированный дебют флагманской серии устройств Find X7 в 2024 году. Кроме того, в будущих смартфонах OPPO будет применяться инновационная сверхсветовая и теневая система изображения, известная под названием HyperTone. Об этом сообщил представитель компании на конференции по коммуникации в сфере изображений, прошедшей в Париже. Случайные утечки информации также раскрыли, что серия Reno 11 и OnePlus 12 также будут оснащены системой камер HyperTone. Один хорошо известный инсайдер, "Digital Chat Station", поделился своими впечатлениями от использования смартфонов Reno 11 и отметил высокое качество портретных снимков.

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Серия Find X7 будет состоять из двух моделей – Find X7 и Find X7 Pro. Было подтверждено, что оба устройства будут оснащены чипсетами MediaTek Dimensity 9300 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 соответственно. Известны также характеристики камер этой серии.

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Серия Reno 11 продолжит традицию, установленную предыдущей серией Reno 10, включающей модели Reno 10, Reno 10 Pro и Reno 10 Pro+. Ожидается, что новые устройства появятся на рынке в конце ноября. Что касается OnePlus 12, обсуждения о его статусе и системе камер ведутся уже долгое время. Ожидается, что OnePlus 12 дебютирует в этом году на китайском рынке и в начале следующего года на мировом рынке, привлекая внимание своим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.