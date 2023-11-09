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СтарыйДед
OnePlus Ace 3 замечен в тестах Geekbench и AnTuTu, набрав в последнем 21 10 808 баллов
Также устройство имеет оценку процессора 4 95 780 баллов, оценку графического процессора 9 14 151 балла, оценку MEM 3 62 402 балла и оценку UX 3 38 475 баллов.

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Китайская компания OnePlus заявила о скором выпуске своего нового смартфона Ace 3 на внутреннем рынке Китая, а на международных рынках устройство будет называться OnePlus 12R. Недавно грядущий смартфон OnePlus Ace 3 был замечен в результатах тестов Geekbench и AnTuTu, после чего получил сертификацию от платформы 3C. Устройство теперь обозначается номером модели PJD110 и именно под этим номером оно появилось в базах данных Geekbench, AnTuTu и 3C.

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Согласно результатам Geekbench, смартфон OnePlus Ace 3 набрал 1723 балла в одноядерном режиме и 5164 балла в многоядерном. Листинг также указывает на наличие материнской платы с кодовым названием "Kalama" и работу устройства под управлением операционной системы Android 13. Также сообщается о доступном варианте с 16 ГБ оперативной памяти. В рейтинге AnTuTu устройство получило 21 10 808 баллов. Отдельные оценки указывают на результаты процессора (4 95 780 баллов), графического процессора (9 14 151 баллов), ЭПЗУ (3 62 402 балла) и пользовательского интерфейса (3 38 475 баллов). Как уже упоминалось, устройство OnePlus Ace 3 получило сертификацию платформы 3C, хотя ранее было идентифицировано как будущая модель OnePlus 12.

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Результаты Geekbench также указывают на использование в предстоящем смартфоне OnePlus Ace 3 чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а сертификация платформы 3C подтверждает поддержку функции быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Официальная дата запуска пока не объявлена, однако китайский президент OnePlus Ли Цзе Луи в своем сообщении на Weibo подтвердил, что это произойдет в ближайшее время. Также подтверждены характеристики дисплея смартфона: он будет оснащен экраном BOE разрешением 1,5K.

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