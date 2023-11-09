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СтарыйДед
Realme GT 5 Pro получит хранилище емкостью 1 ТБ, USB 3.2, беспроводную зарядку и многое другое
Realme GT 5 Pro —это один из флагманских телефонов, который будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 3.

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Realme GT 5 Pro – флагманский смартфон, который будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что данная модель скоро появится на рынке Китая, а затем и Европы. Сегодня компания представила плакат, на котором показано, что GT 5 Pro будет обладать накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Известный инсайдер "Digital Chat Station" раскрыл некоторые ключевые подробности об этом устройстве.

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По его словам, Realme GT 5 Pro является лучшим предложением среди смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 3 и обладает рядом функций, которые выделяют его среди конкурентов. Как утверждает инсайдер, GT 5 Pro будет одним из самых доступных телефонов с SD8G3, оснащенным перископическим телеобъективом, самым ярким экраном, встроенной камерой с наибольшей площадью поверхности, наиболее быстрой беспроводной зарядкой и даже поддержкой USB 3.2 для USB-C-порта.

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По сообщениям полученным ранее, Realme GT 5 будет иметь экран BOE размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 3000 нит и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и тройной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного модуля (LYT-T808), 8-мегапиксельного сверхширокоугольного и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива. Самая топовая конфигурация GT 5 Pro может включать в себя 24 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ встроенной памяти. Среди дополнительных возможностей устройства будут блок рассеивания тепла площадью 10 000 мм2, аккумулятор емкостью 5 400 мА*ч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт и операционная система Android 14 с пользовательским интерфейсом Realme UI 5.

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