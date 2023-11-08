Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Realme GT 5 Pro будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 240 Вт
Realme GT 5 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь блок рассеивания тепла площадью 10 000 мм².

реклама

Realme GT 5 Pro, флагманское устройство, приближается к своему выпуску, и компания активно делится информацией о смартфоне. Недавно бренд раскрыл некоторые важные характеристики. Первое официальное сообщение о смартфоне GT 5 Pro касалось процессора, которым будет оснащено устройство, после чего были раскрыты подробности о его блоке рассеивания тепла и уровне яркости. Согласно информации от бренда, Realme GT 5 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и блоком рассеивания тепла площадью 10 000 мм². Этот смартфон также обладает яркостью в 3000 нит.

реклама

Теперь бренд также раскрыл часть из характеристик зарядки будущего смартфона.Что касается быстрой зарядки, предполагалось, что устройство будет иметь аккумулятор ёмкостью 5400 мА*ч и будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт. Однако на самом деле GT 5 Pro будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 240 Вт.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается даты выхода, пока еще нет официального объявления, но известно, что устройство будет доступно как на китайском, так и на мировом рынках. Предполагается, что Realme представит свой новый флагман серии GT в ноябре или декабре 2023 года.

#realme #смартфон 2024 #realme gt #realme gt 5 #realme gt 5 pro #realme gt 5g #realme gt 5g master edition #realme gt5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Qualcomm поделилась списком брендов, которые будут использовать новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 3
OPPO подтверждает выход своего нового смартфона Find X7 с чипсетом Dimensity 9300 от MediaTek
Опубликованы рендеры грядущего Samsung Galaxy A25 5G, который будет оснащен Exynos 1280 SoC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали серийное производство собственных аналогов БПЛА Шахед
7
33 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат новую HyperOS на AOSP
6
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Группа мододелов выпустила улучшенное издание классической ролевой игры Icewind Dale 2
1
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
CES 2024 считают наиболее вероятным временем для демонстрации GeForce RTX 40 SUPER
+
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
20
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Смартфоны серии Honor 100 на Snapdragon 8 Gen 2 ожидаются в этом месяце
+
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
4
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
10
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
В СВО засветился первый M1A1 Abrams – ВСУ прячет танки и не пускает в бой против российских Т-90М
1
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Российская промышленность полностью обеспечивает ВС РФ современными вооружениями — Мантуров
+
Доступ к возможностям ИИ для владельцев Samsung Galaxy S24 может оказаться платным
2

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
50
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
8

Сейчас обсуждают

Alex-IT
12:04
Не надо обобщать всех творческих людей, среди них есть как нормальные, так и с высоким самомнением. Другой вопрос, что в СМИ чаще мелькают именно вторые.
Между искусственным интеллектом и людьми творческих профессий назревает холодная война
Red Red
12:02
именно поэтому в Windows появился WSL, а сам фонд Тольвальдса кормят все крупные IT гиганты(на которые он вольготно существует и вообще не парится), а в серверном сегменте он сожрал не только винду , ...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Vito Vago
12:00
Совсем берега попутали. Тогда и РФ имеет право принять закон о передаче стране 404 активов США!
В американском Конгрессе поддержали проект по передаче Киеву российских активов
inchaos75
11:55
На поезде дешевле выйдет и удобней, вечером выехал утром там. И на бензин уйдет и на платку, тут даже самолетом дешевле будет, чем на авто, дожили
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
Red Red
11:55
а у меня создается впечатление что главное не процесс развития и обучения , а популярности статей, поэтому заведомо провокационные стили подачи материала, чтобы срача побольше было, интересно сколько ...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Ник Хобо
11:51
У них один критерий - эксклюзив сони. В их голову не приходит простой мысли: кого-то блевать тянет от однотипных экзов с постоянным видом на зад гг. Окучили жанр "экшон-адвенчуры с видом от 3 лица" и ...
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
DestroyerD25
11:50
Ясно, 7800x3D по-прежнему в играх будет мощнее, чем 8800Х (без о кеша), ибо на данный момент 7800x3D примерно на 25% мощнее, чем простой 7800Х. Интересно, что с контроллером памяти будет, улучшили его...
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
Иван Горыныч
11:50
Говорят и рис в Краснодаре, местами выращивают на свалке.
По подсчетам ученых, в начале 2029 года Земля, скорее всего, преодолеет ключевой порог потепления
Ник Хобо
11:47
Гeйскaя подстилка чего-то там анонсирует. Раньше он был журналистом, сейчас стал обычным повесточником с зaсрaнными мозгами.
Rockstar планирует анонсировать долгожданную GTA 6 уже на этой неделе
Иван Горыныч
11:45
Нам бы да его проблемы 🤣
В Росбанке рассказали о преимуществах и сложностях ЦФА в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем