Realme GT 5 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь блок рассеивания тепла площадью 10 000 мм².

Realme GT 5 Pro, флагманское устройство, приближается к своему выпуску, и компания активно делится информацией о смартфоне. Недавно бренд раскрыл некоторые важные характеристики. Первое официальное сообщение о смартфоне GT 5 Pro касалось процессора, которым будет оснащено устройство, после чего были раскрыты подробности о его блоке рассеивания тепла и уровне яркости. Согласно информации от бренда, Realme GT 5 Pro будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и блоком рассеивания тепла площадью 10 000 мм². Этот смартфон также обладает яркостью в 3000 нит.

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Теперь бренд также раскрыл часть из характеристик зарядки будущего смартфона.Что касается быстрой зарядки, предполагалось, что устройство будет иметь аккумулятор ёмкостью 5400 мА*ч и будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт. Однако на самом деле GT 5 Pro будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 240 Вт.

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Что касается даты выхода, пока еще нет официального объявления, но известно, что устройство будет доступно как на китайском, так и на мировом рынках. Предполагается, что Realme представит свой новый флагман серии GT в ноябре или декабре 2023 года.