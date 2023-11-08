Neuralink разрабатывает чип машинного зрения, который будет готов через несколько лет, и сейчас компания ожидает соответствующих разрешений регулирующих органов

Илон Маск опубликовал сегодня сообщение о том, что его компания Neuralink, специализирующаяся на разработке интерфейса «мозг-компьютер», работает над созданием чипа зрения, который будет готов к использованию в течение нескольких лет. Этот чип, по утверждениям Маска, предоставит возможность лицам, страдающим слепотой, вернуть зрение.

Маркус Хаус, пользователь известной социальной сети, недавно опубликовал сообщение, в котором рассказал о заболевании глазного нервного аппарата его 14-летнего сына по имени Алекс. Ребенок страдает от редкой формы глазной дистрофии CRB1, что приводит к почти полной потере зрения на одном глазу и практически полной слепоте на другом. Маркус Хаус выразил надежду, что использование новых разработок Neuralink поможет Алексу справиться с трудностями, возникшими в его жизни.

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В ответ Маск сообщил, что Neuralink в настоящее время разрабатывает чип машинного зрения, который станет доступным через несколько лет. В то же время компания ждет получение необходимых разрешений от регулирующих органов. Далее последовал вопрос от Хауса о том, могут ли чипы зрения достичь лучших результатов, чем обычное зрение 20/20. На данный момент Маск еще не прокомментировал, сможет ли чипы зрения достичь лучших результатов, чем 20/20.

Кроме того, биограф Эшли Вэнс опубликовала статью, в которой сообщила, что тысячи людей уже ожидают очереди для получения мозговых имплантатов от Neuralink. В этом году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало Neuralink разрешение на проведение клинических испытаний своего устройства на людях. В сентябре компания начала набор добровольцев для первого испытания устройства на людях.

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Компания Neuralink планирует провести 11 операций в следующем году, 27 в 2025 году и 79 в 2026 году. Далее количество операций будет увеличиваться с 499 в 2027 году до 22 204 в 2030 году. Ожидается, что годовой доход компании превысит 100 миллионов долларов США уже через пять лет.