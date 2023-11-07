Список включает в себя: Nio, Xiaomi, Oppo, Nubia, ZTЕ, Honor, Vivo, iQOO, Redmi, OnePlus, Sony, Asus, Meizu, Realme, RedMagic и Samsung.

Американская компания Qualcomm, специализирующаяся на производстве полупроводников, недавно представила новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3. Перед официальным запуском данный чипсет уже был установлен в смартфоны ведущих брендов. Значительная часть известных моделей смартфонов, работающих на основе Snapdragon 8 Gen 3, была подтверждена производителями еще до его релиза. iQOO 12 5G, ASUS ROG Phone 8 series и Honor Magic 6 Pro - эти и другие смартфоны изначально были анонсированы с использованием нового чипсета. Наконец, Qualcomm опубликовала официальный список брендов, (ранее был список исключительно смартфонов) которые выпустят смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3. В него включены: Nio, Xiaomi, Oppo, Nubia, ZTE, Honor, Vivo, iQOO, Redmi, OnePlus, Sony, Asus, Meizu, Realme, RedMagic и Samsung.

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Важно отметить, что Motorola все еще отсутствует в этом списке, несмотря на свою известность. Xiaomi была одной из первых компаний, которая применила новый чипсет в своей флагманской серии Xiaomi 14. Кроме того, недавно на сайте AnTuTu Benchmark был замечен телефон от OnePlus - OnePlus 12 с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

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Одной из главных причин, по которым бренды стремятся использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3 в своих смартфонах, является его значительное увеличение производительности. В сравнении с предыдущей версией, новый чипсет обеспечивает на 30% более быструю и на 20% более эффективную работу. Графический процессор также стал на 25% быстрее и на 25% эффективнее. Благодаря присутствующему в чипсете AI Engine с использованием искусственного интеллекта, смартфоны с Snapdragon 8 Gen 3 смогут мгновенно реагировать на запросы и расширят возможности камеры.