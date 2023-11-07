Регистрация начинается сегодня, но на данный момент эта программа доступна только для индийских пользователей.

Компания OnePlus, известный китайский производитель смартфонов, запустила новую программу OxygenOS 14 Open Beta 1 для своих устройств. Множество смартфонов OnePlus уже принимают участие в этой программе, и сегодня к ним присоединился OnePlus 10R.

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На данный момент эта программа доступна только для индийских пользователей, но бренд предупредил, что, поскольку это первая открытая бета-версия, она может содержать известные и неизвестные проблемы. Однако, если пользователи готовы пойти на потенциальные риски и испытать новые функции и улучшения, предлагаемые OxygenOS 14, они могут зарегистрироваться в программе. Среди функций этой новой версии включен обновленный дизайн Aquamorphic с естественной, нежной цветовой гаммой, мелодии звонка на эту тему и обновленные звуковые уведомления. Также добавлена функция AOD для отслеживания выбросов углекислого газа, которая визуализирует эти выбросы, и поддержка частоты обновления для определенных приложений.

Обновление также включает множество улучшений, таких как более быстрая проверка новых устройств и перенос данных с помощью улучшенного телефона-клона, улучшенный облачный сервис фотографий и улучшенное управление разрешениями для фото и видео. Кроме того, система стала более стабильной, ускорился запуск приложений и улучшилась плавность анимации.

И компания даже выпустила рекомендации, которые нудно учитывать перед установкой OxygenOS 14 Beta 1. Пользователи должны учитывать следующие моменты:

- Убедитесь, что ваше устройство имеет последнюю версию OxygenOS 13.1, чтобы успешно выполнить обновление до данной версии.

- Эти инструкции предназначены только для OnePlus 10R. Убедитесь, что заряд устройства составляет не менее 30% и доступно не менее 4 ГБ свободного места.

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- Устройства операторской версии (TMO/Verizon) несовместимы с открытыми бета-версиями.