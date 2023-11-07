Также в смартфоне будет установлен аккумулятор емкостью 5500 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт.

Redmi, китайский производитель смартфонов, готовится к выпуску своей новой флагманской серии – Redmi K70. В рамках этой серии ожидается появление трех моделей: Redmi K70, Redmi K70 Pro и Redmi K70e. Ранее были намёки на то, что серия будет представлена на китайском рынке в ноябре, хотя уже много подробностей о Redmi K70 и Redmi K70 Pro появилось в сети, однако, информации о Redmi K70e пока не было. И вот теперь информатор @ZionsAnvin раскрыл некоторые ключевые характеристики ожидаемого Redmi K70e.

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Предполагается, что смартфон будет оборудован OLED-дисплеем с разрешением экрана 1,5K. Также утверждается, что в его основе будет лежать процессор MediaTek Dimensity 8300, который ожидается на рынке в ближайшие дни. Ожидается, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА*ч и поддержку зарядки мощностью 90 Вт. Однако эти характеристики еще могут быть изменены. Более подробную информацию об этой грядущей модели могут предоставить в ближайшие дни.

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Что касается других устройств этой серии, то, согласно отчетам, Redmi K70 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, а Redmi K70 Pro будет поставляться с SoC Snapdragon 8 Gen 3. Разрешение экрана Redmi K70 может составлять 1,5K, в то время как вариант K70 Pro предлагает разрешение 2K. Было также объявлено, что Redmi K70 поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, а модель Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.