OnePlus 12 также будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Компания OnePlus, похоже, решила ускорить свои планы и представить новый телефон раньше, чем ожидалось. Судя по слухам, OnePlus 12 появится на рынке Китая уже к концу этого месяца, и недавняя сертификация 3C только подтверждает эту информацию. Одной из самых интересных особенностей OnePlus 12 будет его зарядка. Телефон успешно прошел сертификацию 3C с проводным зарядным устройством мощностью 100 Вт. Это означает, что скорость зарядки останется такой же, как у предыдущей модели, OnePlus 11. Зарядный блок с напряжением 11 В/9,1 А обещает быструю и эффективную зарядку.

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В то же время, на Weibo появилась информация, что OnePlus 12 также будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Это отличная новость для тех, кто предпочитает беспроводную зарядку и хочет, чтобы их телефон заряжался быстро и удобно. Кроме того, ожидается улучшение емкости аккумулятора OnePlus 12. Его емкость будет увеличена до 5400 мА*ч, что обещает длительное время работы без подзарядки.

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О новом OnePlus 12 уже известно несколько других интересных деталей. Телефон будет оснащен 6,82-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, что гарантирует плавное и качественное отображение контента. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC обеспечит высокую производительность и быструю работу телефона. Камера OnePlus 12 будет иметь 3-кратный оптический зум, что позволит делать более детальные и качественные снимки. А наличие нового сенсора Sony Lytia, подтвержденное недавним тизером, говорит о том, что OnePlus 12 будет предлагать еще более продвинутые возможности фотографии.