Помимо информации, что устройство будет поддерживать сетевое подключение 2G, 3G, 4G и 5G, никаких других деталей о грядущем смартфоне OPPO не раскрывается

Бренд OPPO планирует выпустить новый смартфон с номером модели CPH2599, данные о котором были обнаружены в базе данных TKDN Индонезии. Согласно этим данным, ожидается, что устройство будет поддерживать сетевое подключение 2G, 3G, 4G и 5G. Однако информации о сертификации смартфона BIS пока не обнаружено, кроме даты его регистрации на платформе BIS - 30 октября 2023 года.

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Тем не менее, сертификаты TKDN и BIS подтвердили существование смартфона OPPO CPH2599 и его предстоящий выпуск на индонезийском и индийском рынках.

Помимо этой информации, никаких других деталей о грядущем смартфоне OPPO не раскрывается, поэтому придется ждать новых обновлений, чтобы узнать название устройства и его ожидаемые характеристики.

Если говорить о других обновлениях OPPO, в прошлом месяце бренд представил складное устройство Find N3 в Китае и на мировом рынке, а также выпустил модели OPPO A2m и OPPO A79 в Китае и Индии. Также была объявлена дата запуска нового 5G-смартфона OPPO A2 в Китае. Запуск состоится на следующей недели, а конкретнее 11 ноября.

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Наконец, OPPO также официально подтвердила, что будущий флагманский смартфон Find X7 Pro будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.