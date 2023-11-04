Это приложение называется «Найди станцию» и доступно для загрузки на мобильные телефоны iOS и Android.

В наши дни космические исследования и космические организации всё больше связываются со всеми уголками земного шара. НАСА, которая является американским космическим агентством, вносит важный вклад в прогресс и разработки в этой области. Последнее достижение НАСА – это новое мобильное приложение под названием «Найди станцию», с помощью которого пользователи могут определить местоположение Международной космической станции. Это приложение уже доступно для скачивания на устройствах с операционными системами iOS и Android. Вчера, 3 ноября 2023 года, НАСА обратилось к своим подписчикам в социальных сетях и поделилась данной информацией.

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Помимо возможности определить местонахождение станции, приложение также предлагает доступ к новостям и ресурсам, связанным с экспериментами и исследованиями, проводимыми на станции в области микрогравитации. Вся эта информация представлена с использованием интерфейса дополненной реальности. Благодаря этой технологии, поиск станции будет проще, и пользователи смогут делать и публиковать фотографии и видеозаписи своих наблюдений в режиме реального времени. Встроенный компас в интерфейсе дополненной реальности поможет определить местоположение станции, независимо от того, где находится пользователь в данный момент. Приложение также предлагает возможность подписаться на мобильные уведомления, которые сообщат о предстоящих возможностях наблюдения в зависимости от местоположения пользователя. Также будут приходить уведомления, когда орбитальная лаборатория пролетит над вашим городом.