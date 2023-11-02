Moto G Power 5G (2024) будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с размерами 167,3 x 76,4 x 8,5 мм.

В апреле текущего года Motorola выпустила свой новый смартфон Moto G Power 5G (2023). После успешного запуска данной модели, компания уже приступила к разработке ее преемника - Moto G Power 5G (2024). Некоторые характеристики и рендеры этого телефона уже стали известны.

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Рендеры показывают, что Moto G Power 5G (2024) сохраняет стильный дизайн, унаследованный от своего предшественника. Однако, в секции камеры произошли изменения, и теперь на задней панели телефона установлена двойная камера вместо тройной предыдущей версии. На передней панели имеется вырез для селфи-камеры. Кнопки питания и громкости расположены на боковой стороне устройства. Также новая модель оснащена аудиоразъемом 3,5 мм, портом USB Type C и решеткой динамика на нижней грани устройства. Moto G Power 5G (2024) будет предлагать прямой 6,7-дюймовый дисплей с размерами 167,3 x 76,4 x 8,5 мм. Но остальные функции телефона остаются пока загадкой.

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Если сравнивать с предшественником Moto G Power 5G (2023), то он обладает 6,5-дюймовым дисплеем, разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Телефон оснащен восьмиядерным процессором Dimensity 930, 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он также имеет основную камеру на 50 МП с датчиком глубины 2 МП и макросенсором, а с лицевой стороны предлагает селфи-камеру на 16 Мп. Так же у него имеется аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт