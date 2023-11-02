Она будет охватывать несколько игр ААА-класса во всем широком техническом диапазоне Sega и нарушит традиционное понимание игр, а ее развитие идет стабильно.

Ведущий исполнительный директор компании Sega, Сюдзи Уцуми, объявил о запуске проекта «Суперигра», который будет включать в себя несколько игр класса AAA и нарушит установившиеся традиции. Разработка проходит успешно, подтвердил Уцуми.

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В своем последнем годовом обзоре Sega подчеркнула важность первой игры проекта, выпуск которой запланирован на ближайшие годы. Президент компании, Юкио Сугино, заявил, что Sega стремится стать ведущим мировым поставщиком развлекательного контента. Для достижения этой цели и перевода бизнеса на новый уровень проводятся исследования и разработки. Sega намерена стать ведущим мировым поставщиком контента к марту 2026 года, а запуск «суперигры» станет кульминацией этой стратегии перед финансовым годом. По словам Уцуми, Sega также заявляет о стабильном прогрессе в разработке «суперигр» в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как следует из названия, концепция «суперигры» выходит за рамки обычных игр. Она охватывает создание игры и формирование общего мировоззрения, включающего всю игровую экосистему, включая игроков и контентмейкеров, транслирующих игры и их аудиторию.

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Для тех кто не в курсе, в ноябре 2021 года Sega заявила, что рассмотрит возможность инвестирования до 100 миллиардов иен в течение следующих пяти лет для реализации своих амбиций в области суперигр.