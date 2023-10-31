Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Телефон Realme GT5 Pro появился на AnTuTu с общим баллом более 2,2 миллиона
Также он получил оценку ЦП 529 065 баллов, оценку графического процессора 914 327 баллов, оценку MEN 440 192 балла и оценку UX 346 112 баллов.

реклама

На бенчмарке AnTuTu появился Realme RMX3888 — новый мобильный телефон, который скоро будет выпущен на рынок под названием Realme GT5 Pro. Это устройство имеет в своем арсенале процессор Snapdragon 8 Gen 3. В тесте AnTuTu V10 оно набрало впечатляющие 2 229 696 баллов, включая оценки ЦП (529 065 баллов), графического процессора (914 327 баллов), памяти (440 192 балла) и пользовательского опыта (346 112 баллов). Этот результат немного превосходит показатели предыдущего смартфона OnePlus 12, который набрал 2 110 808 баллов на AnTuTu. Отметим, что все показатели, полученные на тестовых моделях, получены при комнатной температуре и представлены только в ознакомительных целях.

реклама

Realme GT5 Pro уже появлялся в различных сертификационных источниках. Устройство обладает габаритами 161,6×75,1×9,2 мм и весит 220 грамм. Оно оснащено AMOLED-дисплеем размером 6,78 дюйма, разрешение которого составляет 2780×1264 пикселей, а также поддерживает сканер отпечатков пальцев для разблокировки экрана. Внутренняя память может достигать до 1 ТБ. Батарея емкостью 5400 мА*ч обеспечивает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. У телефона есть три задние камеры: две на 50 миллионов пикселей и одна на 8 миллионов пикселей, а также фронтальная камера на 32 миллиона пикселей.

#смартфон #realme #смартфон antutu #realme gt 5 pro #смартфон 2024
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus 12R показывает значительное улучшение характеристик по сравнению с предшественником
Вышел смартфон Huawei nova 11 SE с 108-мегапиксельной основной камерой на базе Snapdragon 680
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
2
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
16
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
4
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
22
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
3
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Google может превратить наушники ANC в монитор сердечного ритма без дополнительного оборудования
+
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
27
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
151
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9
США намерены повысить точность ядерных бомб
12
Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
6

Сейчас обсуждают

-[]-
07:09
Ну ка, ну ка, в этом месте поподробнее? )))
Подоляка: под Авдеевкой ситуация для ВСУ становится критической
nukemall
07:05
У польской армии в начале 30-х было больше танков и самолётов, чем у РККА, причём сравнимых по характеристикам, по численности она не уступала, так что была серьёзным противником. Да и по уровню подго...
Маршал Устинов – лучший министр обороны СССР
Иван Горыныч
07:03
но как красиво всё начиналось, когда 1 марта 2014, СФ РФ по просьбе Путина и под аплодисменты принял решение 347!!! на ввод российских войск на территорию Украины... .
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Иван Горыныч
07:01
Мы на верном пути?
Постпред Израиля при ООН надел жёлтую Звезду Давида и отказался её снимать, пока Совбез не осудит ХАМАС
nukemall
07:00
Смешно хрюкаешь, Устинов в армии служил полтора года, дослужился до сержанта в кавалерии, после пошёл по партийной линии, в маршалы попал из чиновников много десятилетий спустя. Шойгу по сравнению с н...
Маршал Устинов – лучший министр обороны СССР
Иван Горыныч
06:59
А в Севморзавод на ремонт, слабо?😉
ТАСС: подлодку «Краснодар» решили перебросить из Средиземного моря в Кронштадт
-[]-
06:55
Ты верно заметил - "Не думаю (с)", это все что нужно о тебе знать! )))
NI: отказ Зеленского от переговоров с РФ может привести к уничтожению Украины
nukemall
06:54
Не хочешь рассказать о том, как твои побратымы из "Навоза" в Мариуполе людей с 2014 года похищали, пытали и убивали?
Подтверждена гибель немецко-израильской гражданки Шани Лук, захваченной и проведенной по Газе
Johan_888
06:45
Что бидон что зелиторч это куклы, надетые на разные руки.
В антисемитских беспорядках в Дагестане обвинили Запад
Johan_888
06:38
Странная система экономики, что-бы рубль рос, в России должно быть много долларов, и при этом активно продвигается дедолларизация. Так мы пилим сук? или не пилим?.
Рубль уверенно растет по отношению к доллару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем