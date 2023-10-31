Также он получил оценку ЦП 529 065 баллов, оценку графического процессора 914 327 баллов, оценку MEN 440 192 балла и оценку UX 346 112 баллов.

На бенчмарке AnTuTu появился Realme RMX3888 — новый мобильный телефон, который скоро будет выпущен на рынок под названием Realme GT5 Pro. Это устройство имеет в своем арсенале процессор Snapdragon 8 Gen 3. В тесте AnTuTu V10 оно набрало впечатляющие 2 229 696 баллов, включая оценки ЦП (529 065 баллов), графического процессора (914 327 баллов), памяти (440 192 балла) и пользовательского опыта (346 112 баллов). Этот результат немного превосходит показатели предыдущего смартфона OnePlus 12, который набрал 2 110 808 баллов на AnTuTu. Отметим, что все показатели, полученные на тестовых моделях, получены при комнатной температуре и представлены только в ознакомительных целях.

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Realme GT5 Pro уже появлялся в различных сертификационных источниках. Устройство обладает габаритами 161,6×75,1×9,2 мм и весит 220 грамм. Оно оснащено AMOLED-дисплеем размером 6,78 дюйма, разрешение которого составляет 2780×1264 пикселей, а также поддерживает сканер отпечатков пальцев для разблокировки экрана. Внутренняя память может достигать до 1 ТБ. Батарея емкостью 5400 мА*ч обеспечивает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. У телефона есть три задние камеры: две на 50 миллионов пикселей и одна на 8 миллионов пикселей, а также фронтальная камера на 32 миллиона пикселей.