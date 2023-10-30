ID.7 Tourer будет запущен в производство в следующем году на заводе в Эмдене в Германии.

Новый Volkswagen EV начнет выпускаться в следующем году. Volkswagen представил первые изображения ID.7 Tourer, первого электрического универсала бренда. Начав производство ID.7 в августе, Volkswagen в том же месяце открыл заказы на свой второй глобальный электромобиль на базе MEB для европейских клиентов. Электрический седан присоединяется к растущему семейству VW ID в качестве шестой модели, присоединившись к электрическим фургонам ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 и ID.Buzz. Volkswagen ID.7 выпускается в двух версиях: ID.7 Pro начального уровня, которая имеет запас хода по WLTC до 385 миль (621 км), а версия ID.7 Pro S будет выпущена позднее в этом году и будет оснащена аккумулятором емкостью 86 кВт*ч с запасом хода до 435 миль. Согласно последнему сообщению Volkswagen в понедельник, ID.7 получит версию универсал.

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Новый Volkswagen ID.7 Tourer сохранил аэродинамический коэффициент 0,24 Cd седана. Основанный на платформе Volkswagen MEB, электрический универсал имеет короткие свесы и длинную колесную базу. Даже с пятью людьми сзади автомобиль имеет достаточно много внутреннего пространства. Грузовое пространство составляет более 19 кубических футов (545 литров). Когда сиденья сложены, электромобиль обеспечивает около 6,5 футов (почти два метра) грузового пространства до 60,5 куб футов (1714 литров).

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ID.7 Tourer последует за ID.7 и будет запущен в производство на заводе в Эмдене в Германии. Это будет вторая модель на базе MEB, построенная на северо-западе Германии. Электрический универсал появится в Европе в следующем году. Volkswagen опубликует более подробную информацию, включая изображения без камуфляжа, ближе к запуску.