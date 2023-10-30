Ожидается, что компания вскоре выпустит данное крупное обновление в США и Южной Корее.

Недавно сообщалось, что Samsung скоро завершит свою программу бета-тестирования One UI 6, и пользователи Samsung с нетерпением ждали, когда бренд официально выпустит стабильную версию этого обновления. Информатор @IceUniverse сообщил, что сегодня Samsung всё-таки выпустит для Galaxy S23 первую стабильную версию. И в настоящее время Samsung уже выпустила стабильное обновление One UI 6 на основе Android 14 для серии Galaxy S23 в Германии. Предыдущие участники бета-программы уже могут загрузить это обновление размером около 350 МБ. Обновление включает прошивку со следующими номерами версий: S916BXXU3BWJM / S916BOXM3BWJM / S916BXXU3BWJM. Стоит ожидать, что совсем скоро компания выпустит данное обновление и для США, и для Южной Корее.

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Это новое обновление предлагает такие нововведения, как новый шрифт и упрощенная иконка символов, новые виджеты погоды и камеры, новые функции настройки экрана блокировки, новый стиль эмодзи на клавиатуре Samsung, а также новая функция автоматической блокировки для запрета установки приложений из недоверенных источников. В дополнение к этим новым функциям обновление программного обеспечения также включает переработанную панель быстрых настроек и уведомлений, более подробные данные о погоде в приложении, улучшенные настройки камеры, улучшенный режим многозадачности в приложении "Галерея", режимы теперь напрямую привязаны к экрану блокировки и расширение возможностей голосового помощника Bixby для большего количества языков. Кроме того, обновление также включает ряд других усовершенствований и функций. Ожидается, что уже в ноябре такое обновление получат и другие смартфоны и планшеты от компании Samsung.