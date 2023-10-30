Самым крупным ожидаемым обновлением является использование чипсета Snapdragon 8 Gen 2 в отличие от Snapdragon 8+ Gen 1, который использовался в OnePlus 11R.

Ожидается, что китайский производитель бытовой электроники OnePlus представит смартфон OnePlus 12R в начале следующего года, в 2024 году. В соответствии с инсайдерской информацией от инсайдера @SishirShelke1, основные нововведения включают использование чипсета Snapdragon 8 Gen 2 вместо Snapdragon 8+ Gen 1, который был использован в предыдущем устройстве OnePlus 11R. Будущий OnePlus 12R, вероятно, будет иметь металлическую рамку, в отличие от пластиковой рамки в OnePlus 11R.

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Другие обновления включают улучшение уровня яркости с ожидаемым значением более 3000 нит по сравнению с предыдущим значением в 1450 нит. OnePlus 12R, возможно, будет оснащен телеобъективом на 32 МП с возможностью 2-кратного увеличения, что является значительным улучшением по сравнению с макрокамерой на 2 МП в OnePlus 11R. Емкость аккумулятора тоже будет незначительно увеличена со значения 5500 мА*ч в OnePlus 12R по сравнению с 5000 мА*ч в OnePlus 11R.

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Согласно другим источникам, ожидается, что смартфон OnePlus 12R дебютирует в январе или феврале 2024 года. Рендеры OnePlus 12R, опубликованные в интернете ранее, показывают, что дизайн нового устройства останется схожим с предшественником.