Они смогли добавить возможность измерения сердечного ритма через наушники с помощью простого обновления программного обеспечения

Вчера компания Google представила результаты своего последнего исследования в области аудиоплетизмографии (APG) - метода измерения сердечного ритма с помощью наушников с активным шумоподавлением (ANC) и обновления программного обеспечения. Google утверждает, что ушной канал является наилучшим местом для определения состояния здоровья, так как глубокая ушная артерия образует сложную сеть мелких кровеносных сосудов, проникающих через слуховой проход.

Инновационный подход аудиоплетизмографии, предложенный Google, заключается в передаче ультразвукового зондирующего сигнала низкой интенсивности через динамики наушников с активным шумоподавлением. Затем этот сигнал регистрируется встроенными микрофонами обратной связи после отражения от ушечных структур и вызывает эхо. Удивительно, что крошечные движения кожи ушного канала и вибрации сердца модулируют это ультразвуковое эхо.

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Google провела две серии исследований вместе с 153 участниками. Результаты показали, что АРГ обеспечивает точные измерения частоты пульса во всех сценариях активности (средняя ошибка составила 3,21%) и вариабельности сердечного ритма (средняя ошибка в интервале между ударами составила 2,70%). Особенно заметно, что оттенок кожи не влияет на работу этой технологии, и точность измерений не зависит от размера ушного канала или условий уплотнения.

Google считает, что их новый подход более современный, чем использование традиционных датчиков фотоплетизмограммы (ППГ) и электрокардиограммы (ЭКГ), а также микроконтроллера в наушниках или вкладышах. Благодаря возможности обновления программного обеспечения, пользователи смогут получать новые функции измерения сердечного ритма без необходимости покупать новое оборудование. Это открытие может стать настоящей революцией в области мониторинга здоровья и фитнеса. Ушные наушники уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни, и добавление функции измерения сердечного ритма значительно улучшит пользовательский опыт. Кроме того, эта технология будет полезна для медицинских профессионалов, которым необходимо непрерывное и точное измерение сердечного ритма в реальном времени.

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Google планирует продолжать исследования в этой области и разрабатывать новые функции, основанные на аудиоплетизмографии. В ближайшем будущем, скорее всего, можно будет увидеть на рынке наушники с функцией измерения сердечного ритма, что откроет новые возможности для здоровья и фитнеса. Таким образом, Google продолжает удивлять нас своими инновациями, и аудиоплетизмография - это еще одно достижение.