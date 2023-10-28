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СтарыйДед
Компания Amazfit выпустила новые умные часы Amazfit Active и Active Edge
Их корпус выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, а ремешки из силикона и натуральной кожи

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Ведущий производитель умных часов на рынке, компания Amazfit, представила свои последние новинки: умные часы Amazfit Active и Active Edge. Amazfit Active, со стильным корпусом из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, предлагает ремешки из силикона и натуральной кожи в цветовых вариант Midnight Black, Petal Pink и Lavender Purple.

Квадратный дисплей этих умных часов получил 1,75-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390 x 450 пикселей. Также благодаря встроенному Bluetooth 5.2, можно совершать звонки по Bluetooth с этих умных часов. Более того, Amazfit Active поддерживает подключение к Amazon Alexa. Путем установки приложения Zepp на смартфон можно будет загружать сторонние приложения и мини-игры на умные часы, поддерживаемые ОС Zepp. И чтобы воспроизводить понравившуюся музыку на этих умных часах в любом месте, можно скачивать и хранить до 250 МБ музыки.

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Amazfit Active также предлагает набор функций для отслеживания здоровья, включая пульсометр, монитор спортивных тренировок, монитор кислорода в крови, монитор сна и монитор стресса. А тем у кого есть желание улучшить свое физическое состояние, предлагается Zepp Coach, который содержит персонализированные планы тренировок и графики восстановления. Длительное время автономной работы этих умных часов обеспечивается за счет батареи емкостью 300 мА*ч: заявлено до 14 дней обычного использования и до 16 часов работы с включенным GPS.

А для тех, кто предпочитает более устойчивые и водостойкие часы, компания предлагает Amazfit Active Edge. Обладая более прочной конструкцией с усиленным корпусом из поликарбоната, эти умные часы предлагают варианты цветовых исполнений Lava Black, Midnight Pulse и Mint Green. Active Edge оснащен 1,32-дюймовым TFT ЖК-дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей и четырьмя физическими кнопками для упрощенного управления. Возможность погружения на глубину до 100 метров делает их идеальным компаньоном для любых водных занятий.

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Amazfit Active Edge также оснащен Bluetooth 5.0 и включает мониторы здоровья, способные отслеживать ваше физическое состояние. Также можно отслеживать свои тренировки благодаря наличию 130 спортивных режимов на этих умных часах. А для индивидуального стиля можно выбрать один из более чем 100 доступных циферблатов. Батарея емкостью 370 мА*ч обеспечивает до 16 дней работы при обычном использовании и до 20 часов работы при включенном GPS.

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