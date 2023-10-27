Известно, что он будет оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также восьмиядерным процессором.

Компания Redmi, ведущий производитель смартфонов, недавно представила свою новую флагманскую серию Redmi Note 13 на китайском рынке. Согласно слухам, в ближайшем будущем они также планируют выпустить еще одну модель под названием Redmi 13C. Этот смартфон будет преемником предыдущей модели - Redmi 12C, и уже замечен на различных сертификационных сайтах. Впрочем, ранее также появились утечки рендеров этого нового устройства, которые намекают на его дизайн и внешний вид.

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В преддверии официального выпуска модели Redmi 13C, в сети уже появились реальные фотографии устройства и его розничной упаковки, которые подробно демонстрируют его внешний вид и дизайн. На изображении видно, что смартфон будет поставляться в бело-красном цветовом варианте коробки, а само устройство предлагается в черном и светло-зеленом. Важно отметить, что на передней панели будет иметься небольшой вырез в виде капли для селфи-камеры, а задняя часть будет оснащена двойной камерой и вспышкой.

Утечка изображений также раскрывает несколько ключевых характеристик будущего смартфона Redmi 13C. Говорится, что он будет оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также восьмиядерным процессором. Также подтверждено, что основная задняя камера будет иметь разрешение 50 МП, а аккумулятор будет емкостью 5000 мА*ч и поддерживать быструю зарядку 18 Вт.

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По некоторым неофициальным сообщениям, Redmi 13C может быть продаваться на некоторых рынках под названием POCO C65. В любом случае, ожидается, что это устройство будет выпущено в ближайшем будущем, но точная дата запуска пока не объявлена.