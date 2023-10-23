В преддверии долгожданного представления устройств, были раскрыты некоторые детали о Xiaomi Watch S3 в 46-мм корпусе.

Китайская компания Xiaomi, признанный лидер в производстве смартфонов, готовится порадовать своих поклонников новой серией флагманских устройств - Xiaomi 14. После множества утечек и предположений, нам наконец-то стало известно, что официальная дата презентации Xiaomi 14 назначена на 26 октября в Китае. Но это еще не все! Компания также обнародовала, что в этот же день будут представлены часы Watch S3 и новая операционная система HyperOS.

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Официальное заявление компании гласит, что умные часы Xiaomi Watch S3 будут иметь 1,43-дюймовый круглый AMOLED-экран с обновлением картинки на 60 Гц. С плотностью пикселей 326 ppi и яркостью впечатляющих 600 нит, этот экран обеспечит яркие и четкие изображения на протяжении всего дня. Пользователи смогут насладиться качественным отображением информации и комфортным использованием устройства. Что касается дизайна, Xiaomi предлагает два варианта цвета для часов Watch S3: "Яркий черный" и "Яркий серебристый". Эти стильные варианты позволят подобрать часы под любой образ и ситуацию. Кроме того, компания предоставит разнообразные варианты ремешков: черный, зеленый, желтый, синий и коричневый. Это даст возможность каждому пользователю выразить свой индивидуальный стиль.

Xiaomi Watch S3, помимо стильного внешнего вида, будет обладать множеством полезных функций. Ожидается, что часы будут оснащены датчиком сердечного ритма, мониторингом сна, шагомером и другими спортивными функциями. Они также будут поддерживать уведомления о входящих звонках и сообщениях, что позволит пользователям оставаться в курсе важных событий, не доставая телефон из кармана.

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Кроме того, Xiaomi Watch S3 будет совместим с новой операционной системой HyperOS. Это обеспечит более плавную и удобную работу устройства, а также расширит его функциональность. Пользователи смогут насладиться новыми возможностями и улучшенным пользовательским интерфейсом.